Защитить наши корабли: эксперт прокомментировал заявление Киева о «жесткой политике» России

Жесткую политику по задержанию и досмотру судов, идущих в мариупольский порт, начали российские пограничники, сообщают в Госпогранслужбе Украины. Как утверждают в ведомстве, проверке подлежат не только украинские корабли, но и лайнеры других стран.

«Страна-агрессор взялась за досмотр судов, следующих в Украину. Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра. Судна, начиная с 30 апреля, оккупанты останавливают ежедневно для осмотра и идентификации судовой команды», — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

Как отмечает в интервью Федеральному агентству новостей директор института политических исследований, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, член общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков, на Украине проводится политика государственного терроризма, и Россия своим присутствием в Азовском море защищает свои суда.

«Сейчас Россия проверяет суда, которые следуют на Украину. Но важнее всего, на мой взгляд, защищать наши корабли от руководства страны, которая проводит политику государственного терроризма, — уверен эксперт. — Конечно, необходимо сопровождать наши суда, оказывать поддержку экипажам, потому что возможны нападения со стороны украинских подразделений, которые занимаются пиратством. Я не считаю, что зеркальная мера, — лучший выход из ситуации. Ее не должно быть хотя бы потому, что между Россией и Украиной конфликта нет. Есть преступники, захватившие на Украине власть, которые устраивают массовый террор против своих же граждан, обстреливая жилые районы. Они то и дело пытаются атаковать Россию по самым различным направлениям. Наша главная задача – защититься от удара пиратов. Остальное неважно».

Как отмечает украинская сторона, в понедельник российские пограничники задержали теплоход, который следовал в Мариуполь. На борту находились граждане Египта, Грузии, Нигерии Турции. Затем было остановлено судно, идущее из Ашдода, а потом — из Италии. Некоторые суда, по данным украинского пограничного ведомства, подвергались проверки ни один раз. Но замечаний вынесено не было.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря российское судно «Норд». Судно арестовали. После случившегося ФСБ РФ и Росрыболовство приняли решение создать отряд для борьбы с пиратством. Договорились и о том, что российские рыболовецкие суда следует сопровождать.