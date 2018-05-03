Путин разрешил докапитализацию «Русгидро» до 13 млрд рублей из бюджета

Москва, 3 мая. Президент РФ Владимир Путин разрешил увеличить уставный капитал «Русгидро» на 13 млрд рублей в 2018–2020 годах за счет госбюджета с обеспечением доли России не менее 60,56%. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сообщается в документе, президент постановил принял предложения кабмина о докапитализации «за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке оплаты размещаемых… дополнительных акций».

Далее «Русгидро» внесет 13 млрд рублей в уставный капитал дочерней компании «Чукотэнерго», чтобы профинансировать строительство на Чукотке двух воздушных линий электропередачи.