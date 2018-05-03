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Взрывы боеприпасов мешают тушить пожар на складе под Харьковом
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    Взрывы боеприпасов мешают тушить пожар на складе под Харьковом

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    Взрывы боеприпасов мешают тушить пожар на складе под Харьковом

    Киев, 3 мая. Взрывы боеприпасов мешают работе спасателей и саперов, которые тушат пожар на территории военного склада в Балаклее Харьковской области Украины. Об этом сообщил представитель украинского Генерального штаба Владислав Волошин в эфире телеканала «112 Украина». 

    Ранее министерство обороны Украины сообщило, что на территории склада велись работы по очищению и разминированию остатков снарядов, которые разорвались в результате прошлого пожара. В результате чего загорелась сухая трава, и начался пожар.

    Волошин отметил, что пожар произошел, когда обезвреживали боеприпасы, которые остались на территории склада после ЧП в прошлом году. По его словам, эти боеприпасы нельзя было вывезти, поэтому было принято решение подорвать их на месте.

    «Во время очередного уничтожения загорелась сухая трава, и она загорелась больше чем рассчитывали, поэтому сейчас хотят локализовать этот пожар», — заявил Волошин.

    На месте происшествия работают восемь единиц техники, среди них два пожарных танка и две пожарные машины. По словам Волошина, саперы смогут разобраться в ситуации, «как только прекратятся неконтролированные взрывы».

    По словам представителя генштаба Украины, пожар продолжается около трех часов. Волошин не смог сказать, какова площадь территории, которая охвачена огнем.

    Автор: Дарья Смолина
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