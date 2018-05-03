Фото Савченко после 42 дней голодовки появилось в Сети

Киев, 3 мая. Сестра народного депутата Верховной рады Надежды Савченко Вера опубликовала фото политика после 42 дней голодовки. В подписи к снимку на своей странице в Facebook она заверила, что «Надежда есть и будет!».

Публикацию фото исхудавшей Савченко ее сестра объяснила тем, чтобы украинцы «не были безразличными, а СМИ немыми».

Напомним, под стражу Савченко заключили 23 марта. Решение об этом избрал Шевченковский районный суд Киева. Под арестом она пробудет до 20 мая. При этом суд исключил возможность освобождения под залог.

В ответ политик прямо на заседании суда объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины. 17 апреля состоялся ее допрос с помощью полиграфа в Главном управлении СБУ.