Эксперты: Выпущенные в 2018 году iPhone будут полностью заряжаться за час

Москва, 3 апреля. Новые смартфоны iPhone, выпущенные компанией Apple в 2018 году, будут снабжаться улучшенным зарядным устройством, который позволит полностью зарядить батарею гаджета всего за час, пишет MacRumors.

Как рассказали американские эксперты, устройство будет обладать портом USB-C, что позволит заряжать от него не только iPhone, но и MacBook. Мощность девайса составит 18 Ватт, передает «ФедералПресс»

Ранее сообщалось, что Apple уберет из iPhone ненужное и раздражающее пользователей ограничение, которое не позволяет скачивать программы без сети Wi-Fi. Это решение было принято после того, как пользователи «яблочной» продукции попросили Apple изменить условия пользовательского договора и разрешить скачивание ПО весом от 400 до 500 мегабайтов по сетям 3G или 4G LTE.

Также стало известно, что новые модели iPhone, вероятнее всего, будут распознавать отпечаток пальца владельца и стилус (специальное устройство ввода для тачскрина) на небольшом расстоянии от экрана.