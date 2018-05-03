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Весь мир
Сирия новости 3 мая 19.30: ВКС РФ и САА выбили ИГ с ряда позиций в Дамаске, солдаты армии САР проводят разминирование трассы Хама - Хомс
Весь мир
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    Сирия новости 3 мая 19.30: ВКС РФ и САА выбили ИГ с ряда позиций в Дамаске, солдаты армии САР проводят разминирование трассы Хама - Хомс

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    Сирия новости 3 мая 19.30: ВКС РФ и САА выбили ИГ с ряда позиций в Дамаске, солдаты армии САР проводят разминирование трассы Хама - Хомс

    Сирия, 3 мая. САА при поддержке ВКС РФ выбила ИГ1 с ряда позиций в Дамаске, солдаты армии САР ведут работы по разминированию дороги ХамаХомс, мирный житель Идлиба убит снайпером боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Дамаске, бьют по «Джебхат ан-Нусре»1 в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются на юге Дамаска, ведут обстрел опорных пунктов «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

    «Исламское государство»1: обстреливает пригороды Дамаска.

    «Джейш ат-Таухид»: сдает оружие в Хомсе.

    Сирия новости 3 мая 19.30: ВКС РФ и САА выбили ИГ с ряда позиций в Дамаске, солдаты армии САР проводят разминирование трассы Хама - Хомс

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 3 мая 19.30: ВКС РФ и САА выбили ИГ с ряда позиций в Дамаске, солдаты армии САР проводят разминирование трассы Хама - Хомс

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает продвигаться на юге Дамаска. Ранее сообщалось, что правительственные войска САР выбили террористов «Исламского государства» из здания больницы Юниса. По данным местного Telegram-канала (@todayinsyria), солдаты армии Башара Асада освободили от радикальных исламистов еще ряд территорий района Хаджар аль-Асвад. Другой источник передает в сети Telegram (@Syria_2_4), что в пригороде Дамаска был обезврежен заминированный автомобиль.

    Тем временем ИГИЛовцы обстреливают из минометов кварталы Аз-Захра и Ат-Тадамун. Об этом пишет Telegram-канал (@Syria_2_4).

    Провинция Хомс

    Сирия новости 3 мая 19.30: ВКС РФ и САА выбили ИГ с ряда позиций в Дамаске, солдаты армии САР проводят разминирование трассы Хама - Хомс

    Боевики формирования «Джейш ат-Таухид» продолжают сдавать оружие правительственным войскам. Напомним, вооруженные группировки, действующие на севере провинции Хомс, пошли на соглашение с Сирийской арабской армией (САА), в соответствии с которым исламисты сдадут все вооружение и смогут беспрепятственно покинуть провинцию. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@sayed_ridha), что бригады САА ведут работы по разминированию трассы ХамаХомс. В скором времени дорога возобновит работу.

    Ранее сообщалось, что достигнутые договоренности не распространяются на радикалов «Джебхат ан-Нусры», базирующихся в Растанском котле.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 3 мая 19.30: ВКС РФ и САА выбили ИГ с ряда позиций в Дамаске, солдаты армии САР проводят разминирование трассы Хама - Хомс

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселения Аль-Гассабия. Об этом пишет военный источник в Telegram (@emaannewscenter1).

    Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что боевики открыли снайперский огонь по населенным пунктам Аль-Фуа и Кефрая. По сведениям автора публикации, в результате атаки погиб мирный житель региона. Напомним, в настоящее время идет эвакуация гражданского населения из этих городов.

    Провинция Хама

    Сирия новости 3 мая 19.30: ВКС РФ и САА выбили ИГ с ряда позиций в Дамаске, солдаты армии САР проводят разминирование трассы Хама - Хомс

    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях города Аль-Латамина. О боевых вылетах авиации союзников пишет военный источник в Telegram (@emaannewscenter1).

    Под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов коалиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенных пунктов Кафр Зета и Аз-Закият. Ранее сообщалось, что в районе Кафр Зеты правительственные войска уничтожили штаб и склад оружия группировки «Джейш аль-Изза».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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