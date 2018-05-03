Стало известно, с кого срисовали пикачу

Токио, 3 мая. Дизайнер компании Game Freak Ацуко Нисиде рассказала, какое животное послужило прообразом покемона пикачу.

В 1996 году Нисиде дали задание придумать симпатичного монстра. Автор призналась, что первоначальная версия образа этого героя популярного мультфильма отличалась от той, что увидели в итоге зрители. Она нарисовала его похожим на популярный в Японии десерт дайфуку, который представляет собой круглую лепешку. Однако заказчикам это не понравилось.

Тогда Нисиде видоизменила пикачу, добавив черты, срисованные с белки. Дело в том, что на тот момент женщина хотела завести этого грызуна в качестве домашнего животного, поэтому ее взгляд остановился именно на нем.