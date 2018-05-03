Российским журналистам запретят посещение финала Лиги чемпионов в Киеве

Москва, 3 мая. Российские журналисты, побывавшие в Крыму после его присоединения к РФ, а также в ДНР и ЛНР, не смогут посетить финал Лиги чемпионов в Киеве. Об этом сообщают источники в украинских дипломатических кругах. Информацию подтвердили также в Верховной раде.

Кроме того, некоторые националистически настроенные украинские депутаты предлагают закрыть доступ на Украину всем российским журналистам.

«Я считаю, что российские журналисты должны пользоваться средствами интернета, — заявил нардеп Александр Марченко. — И такое событие, как финал Лиги чемпионов, пусть они освещают дистанционно — как это было в 2017 году, когда мы принимали «Евровидение».

Он призвал украинцев бойкотировать чемпионат мира в России, сообщают «Известия».

Финал Лиги чемпионов пройдет на киевском стадионе «Олимпийский» 26 мая.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей приняли решение о присоединении полуострова к РФ.