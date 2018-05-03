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«Схватили за шею, полоснули чем-то острым»: Фельгенгауэр рассказала в суде о покушении в редакции
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    «Схватили за шею, полоснули чем-то острым»: Фельгенгауэр рассказала в суде о покушении в редакции

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    «Схватили за шею, полоснули чем-то острым»: Фельгенгауэр рассказала в суде о покушении в редакции

    Москва, 3 мая. Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр заявила, что не видела лица нападавшего, а о том, что это был Борис Гриц, узнала из сообщений СМИ. Такие показания журналистка дала на заседании Пресненского районного суда Москвы.

    По ее словам, на ее жизнь покушались в редакции. В этот момент она «сидела боком и смотрела в телефон», но неожиданно «схватили за шею…, голову развернули», а после ударили «чем-то тонким и острым». Фельгенгауэр считает, что это мог быть резак, которым ее потом «полоснули по шее».

    Сам Борис Гриц заверил суд, что убивать журналистку не хотел, а свои действия объяснял тем, что Фельгенгауэр, его убеждению, преследовала его.

    Отметим, что мужчина прошел психолого-психиатрическая экспертиза, по итогам которой врачи сделали вывод о том, что он не осознавал, что делает, и нуждается в принудительном лечении. На основании заключения врачей следователи попросили суд направить Грица в психиатрическую больницу.

    Автор: Алексей Громов
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