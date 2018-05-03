В ЛНР заявили об обострении ситуации в Донбассе

Луганск, 3 мая. Ситуация на линии соприкосновения сторон резко обострилась. В течении дня вооруженные силы Украины пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ситуация на линии соприкосновения резко обострилась. По состоянию на 16.00 ВСУ уже пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных минометов (артиллерии) свыше 100 мм», — сообщил Марочко.

В 11.40 украинские силовики из минометов калибра 82 мм, БМП-1, крупнокалиберного стрелкового оружия и стрелкового оружия обстреляли позиции Народной милиции в районе села Калиновка. В 12.05 из минометов 120 мм калибра они обстреляли село Нижнее Лозовое, в 13.40 и 14.55 ВСУ опять подвергли обстрелу Калиновку из 120-мм и 82-мм минометов. Огонь велся с направления поселка Луганское. В 15.00 из минометов калибра 82 мм с направления села Троицкое военнослужащие ВСУ обстреляли село Санжаровка.