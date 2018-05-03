«АвтоВАЗ» отправил «Ниву» на покорение Туниса

Тунис, 3 апреля. Знаменитый российский внедорожник Lada 44 Urban («Нива») поступил в продажу в Тунисе.

Автокомпания «АвтоВАЗ» совместно со своим партерном Artes, который также работает с такими брендами, как Renault и Nissan, открыли в столице африканской республике дилерский салон Lada. На суд автолюбителей Туниса предлагается трехдверная модель в полной комлектации, включая кондиционер. Покупка внедорожника обойдется в 38,6 тыс. динаров (16 тыс. долларов).

В пресс-службе «АвтоВАЗа» подчеркнули, что на сегодняшний день автомобили марки LADA продаются в 30 странах мира. Только в прошлом году было продано на экспорт 24 тыс. машин.

Напомним, что продажи моделей LADA Vesta SW и ее модифицированной версии Vesta SW Cross стартовали в Европе в конце апреля. Машину можно уже приобрести в Германии, Австрии и Венгрии. Универсал и его кросс-версия доступна в комплектациях Comfort и Luxe. При этом обычная LADA Vesta и Lada Granta попали в топ-100 самых продаваемых автомобилей в Европе по итогам года.