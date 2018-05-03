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США идут в наступление: Маккейн призвал к кибератаке против России
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    США идут в наступление: Маккейн призвал к кибератаке против России

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    США идут в наступление: Маккейн призвал к кибератаке против России

    Вашингтон, 3 мая. США пора перейти в наступление в информационной войне против России, рассмотрев, в частности, возможность массированной кибератаки на РФ. Таким мнением в своей книге «Неуемная волна» поделился глава комитета сената США по вооруженным силам Джон Маккейн.

    По его мнению, именно кибератака должна стать ответом на якобы имевшее место вмешательство России в выборы в США 2016 года, отмечают североамериканские СМИ, которые ознакомились с частью книги Маккейна.

    Отмечается также, что президенту США Дональду Трампу в книге дается не самая лестная характеристика. По мнению Маккейна, американский президент ведет себя наивно, особенно в том, что касается взаимоотношений с Москвой.

    Напомним спецслужбы США обвинили Россию в том, что хакеры, связанные с Москвой, якобы вмешались в американские выборы в 2016 году.

    Никаких доказательств причастности российской стороны представлено не было. Президент России Владимир Путин, комментируя, инсинуации из-за океана, неоднократно отмечал, что РФ не только не заинтересована в каком-либо даже потенциальном вмешательстве, но и не располагает такими возможностями для этого, какие есть у Вашингтона.   

    Автор: Федор Веснин
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