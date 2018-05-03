Сирия: боевики начали масштабную атаку на позиции САА в провинции Хомс

Дамаск, 3 мая. Боевики начали масштабную наступательную операцию на позиции правительственных сил Сирии на севере провинции Хомс. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

По данным источника, незаконные вооруженные формирования, выступающие против мирного соглашения с правительством Сирии в провинциях Хомс и Хама, создали новую коалицию «Джеиш аль-Сахаб», для противостояния сирийской армии. Минувшим утром боевики атаковали позиции сирийской армии на разных участках фронта в провинциях Хама и Хомс.

Ранее стало известно, что подразделения Сирийской арабской армии разгромили несколько опорных пунктов боевиков в провинции Хомс. Правительственные войска уничтожили одну из баз боевиков в деревне Эззеддин на северо-востоке Хомса, а также ликвидировали командира группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».