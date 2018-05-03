Меню
Общество
Патриарх призвал поддерживать родственников погибших в Кемерово всю жизнь
Россия
Путин поручил правительству осенью представить доклад о развитии газозаправочной сети
Следующая новость
Загрузка...

    Патриарх призвал поддерживать родственников погибших в Кемерово всю жизнь

    84

    Патриарх призвал поддерживать родственников погибших в Кемерово всю жизнь

    Кемерово, 3 мая. Помощь родственникам и близким погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово необходимо оказывать на протяжении всей жизни, а не только в первый период после трагедии. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    В четверг, на сороковой день после пожара в ТЦ, предстоятель Русской православной церкви совершил панихиду по погибшим в Знаменском кафедральном соборе Кемерово.

    «Дай Бог, чтобы забота о людях, окруженных этой трагедией, как-то вошла в сознание всех нас, особенно жителей Кемерово. И чтобы эта помощь, эта поддержка не ограничивалась только вот этим временем, наступившим после гибели людей», — сказал патриарх.

    Напомним, один из крупнейших пожаров в современной российской истории произошел 25 марта в ТЦ в центре Кемерово. Жертвами трагедии стали 60 человек. Ранее в четверг стало известно, что СК РФ назначил новые экспертизы в рамках уголовного дела о пожаре.   

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.