Патриарх призвал поддерживать родственников погибших в Кемерово всю жизнь

Кемерово, 3 мая. Помощь родственникам и близким погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово необходимо оказывать на протяжении всей жизни, а не только в первый период после трагедии. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В четверг, на сороковой день после пожара в ТЦ, предстоятель Русской православной церкви совершил панихиду по погибшим в Знаменском кафедральном соборе Кемерово.

«Дай Бог, чтобы забота о людях, окруженных этой трагедией, как-то вошла в сознание всех нас, особенно жителей Кемерово. И чтобы эта помощь, эта поддержка не ограничивалась только вот этим временем, наступившим после гибели людей», — сказал патриарх.

Напомним, один из крупнейших пожаров в современной российской истории произошел 25 марта в ТЦ в центре Кемерово. Жертвами трагедии стали 60 человек. Ранее в четверг стало известно, что СК РФ назначил новые экспертизы в рамках уголовного дела о пожаре.