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Трамп приготовил новую ловушку: на Украине поняли, почему «Джавелины» достались «бесплатно»
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    Трамп приготовил новую ловушку: на Украине поняли, почему «Джавелины» достались «бесплатно»

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    Трамп приготовил новую ловушку: на Украине поняли, почему «Джавелины» достались «бесплатно»

    Киев, 3 мая. Президент США Дональд Трамп приготовил ловушку для Украины, поставив ей бесплатно противотанковые комплексы «Джавелин», заявил экс-депутат Верховной рады, политолог Евгений Филиндаш.

    Филиндаш обратил внимание, что Трамп не из тех людей, кто готов сделать что-то «за спасибо», тем более — снабжать вооружением другую страну. На Украине осознали, почему «Джавелины» достались «бесплатно».

    Политолог признал, что не знает точно, на каких условиях Вашингтон поставил Киеву «Джавелины» — в рамках помощи США или за счет государственного бюджета Украины.

    «Но зная прагматичность Трампа, который всегда говорил, что даже прямые союзники по НАТО должны платить за свою безопасность, и видя, как мы заключаем контракты по завышенным ценам на поставку американских локомотивов, я очень сомневаюсь, что Украина не заплатит тем или иным боком за эти «Джавелины»,  — констатировал бывший украинский депутат.

    Трамп приготовил новую ловушку: на Украине поняли, почему «Джавелины» достались «бесплатно»

    Напомним, в конце апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК «Джавелин» (Javelin).

    Автор: Катерина Тимошенская
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