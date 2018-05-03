Трамп приготовил новую ловушку: на Украине поняли, почему «Джавелины» достались «бесплатно»

Киев, 3 мая. Президент США Дональд Трамп приготовил ловушку для Украины, поставив ей бесплатно противотанковые комплексы «Джавелин», заявил экс-депутат Верховной рады, политолог Евгений Филиндаш.

Филиндаш обратил внимание, что Трамп не из тех людей, кто готов сделать что-то «за спасибо», тем более — снабжать вооружением другую страну. На Украине осознали, почему «Джавелины» достались «бесплатно».

Политолог признал, что не знает точно, на каких условиях Вашингтон поставил Киеву «Джавелины» — в рамках помощи США или за счет государственного бюджета Украины.

«Но зная прагматичность Трампа, который всегда говорил, что даже прямые союзники по НАТО должны платить за свою безопасность, и видя, как мы заключаем контракты по завышенным ценам на поставку американских локомотивов, я очень сомневаюсь, что Украина не заплатит тем или иным боком за эти «Джавелины», — констатировал бывший украинский депутат.

Напомним, в конце апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК «Джавелин» (Javelin).