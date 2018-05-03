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Пресняков-старший после инфаркта переведен из реанимации в обычную палату
Россия
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    Пресняков-старший после инфаркта переведен из реанимации в обычную палату

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    Пресняков-старший после инфаркта переведен из реанимации в обычную палату

    Москва, 3 мая. Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший после перенесенного инфаркта переведен из реанимации в обычную палату. О состоянии музыканта ВИА «Самоцветы» рассказала его пресс-секретарь Анна Исаева.

    «Он уже переведен из реанимации в обычную палату. Чувствует себя лучше, надеемся, все обошлось», — рассказала она.

    Она напомнила, что инфаркт Пресняков-старший перенес неделю назад. В настоящее время ему стало лучше, в больнице артиста чаще навещают его супруга Наталья Подольская, а также сын со своей женой, сообщает «Пятый канал».

    Напомним, о том, что Преснякова-старшего госпитализировали в одну из клиник Москвы, стало известно 25 апреля.

    Автор: Алексей Громов
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