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Еврокомиссия улучшила прогноз по росту российской экономики
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    Еврокомиссия улучшила прогноз по росту российской экономики

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    Еврокомиссия улучшила прогноз по росту российской экономики

    Москва, 3 мая. Европейская комиссия скорректировала прогноз роста экономики РФ в текущем году. Эксперты полагают, что рост ВВП России в 2018 году составит 1,7%, ранее в прогнозах фигурировала цифра 1,6%.

    Отмечается, что Еврокомиссия улучшила и прогноз, касающейся положения дел в российской экономике, на следующий год. Здесь также речь идет об одной десятой процента — ранее предполагался рост на уровне 1,5%, теперь — 1,6%.

    Эксперты уверены, российскую экономику поддержат вернувшиеся к тренду роста цены на нефть.

    Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ, ранее отметил, что ключевым ориентиром для  правительства страны должно стать выведение экономики на темпы роста выше мировых.

    Автор: Федор Веснин
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