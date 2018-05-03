Еврокомиссия улучшила прогноз по росту российской экономики

Москва, 3 мая. Европейская комиссия скорректировала прогноз роста экономики РФ в текущем году. Эксперты полагают, что рост ВВП России в 2018 году составит 1,7%, ранее в прогнозах фигурировала цифра 1,6%.

Отмечается, что Еврокомиссия улучшила и прогноз, касающейся положения дел в российской экономике, на следующий год. Здесь также речь идет об одной десятой процента — ранее предполагался рост на уровне 1,5%, теперь — 1,6%.

Эксперты уверены, российскую экономику поддержат вернувшиеся к тренду роста цены на нефть.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ, ранее отметил, что ключевым ориентиром для правительства страны должно стать выведение экономики на темпы роста выше мировых.