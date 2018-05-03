Роскомнадзор отреагировал на заявление Минкомсвязи о возможной блокировке Viber
Москва, 3 мая. Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что на данный момент ведомство не видит предпосылок для блокировки на территории России мессенджера Viber.
«Пока никаких предпосылок по блокировке нет», — цитирует ТАСС Субботина.
Заместитель главы ведомства также пояснил, что на данный момент Viber не состоит в реестре организаторов распространения информации, в связи с этим он не попадает под правила блокировки.
Ранее министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров допустил блокировку Viber, если у ФСБ появятся проблемы с получением ключей шифрования.