Роскомнадзор отреагировал на заявление Минкомсвязи о возможной блокировке Viber

Москва, 3 мая. Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что на данный момент ведомство не видит предпосылок для блокировки на территории России мессенджера Viber.

«Пока никаких предпосылок по блокировке нет», — цитирует ТАСС Субботина.

Заместитель главы ведомства также пояснил, что на данный момент Viber не состоит в реестре организаторов распространения информации, в связи с этим он не попадает под правила блокировки.

Ранее министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров допустил блокировку Viber, если у ФСБ появятся проблемы с получением ключей шифрования.