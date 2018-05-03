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Роскомнадзор отреагировал на заявление Минкомсвязи о возможной блокировке Viber
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    Роскомнадзор отреагировал на заявление Минкомсвязи о возможной блокировке Viber

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    Роскомнадзор отреагировал на заявление Минкомсвязи о возможной блокировке Viber

    Москва, 3 мая. Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что на данный момент ведомство не видит предпосылок для блокировки на территории России мессенджера Viber.

    «Пока никаких предпосылок по блокировке нет», — цитирует ТАСС Субботина.

    Заместитель главы ведомства также пояснил, что на данный момент Viber не состоит в реестре организаторов распространения информации, в связи с этим он не попадает под правила блокировки.

    Ранее министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров допустил блокировку Viber, если у ФСБ появятся проблемы с получением ключей шифрования.  

    Автор: Дарья Смолина
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