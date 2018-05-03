Месть за утерянное влияние: киевские особисты сдали чекистам ДНР агента военной разведки Украины

Донецк, 3 мая. В Донецкой народной республике силами сотрудников госбезопасности задержан гражданин Украины, работавший на две украинские спецслужбы — Службу безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Задержанный Дзыцюк Виктор Николаевич 1988 года рождения был завербован в 2016 году под письменное согласие сотрудниками главка разведки министерства обороны Украины. Согласно отработанным заданиям, Дзыцюк собирал и анализировал информацию о местах дислокации воинских подразделений Донецкой народной республики, их численности, маршрутах передвижения. После полученную информацию посредством мессенджеров передавал своим кураторам из ГУР МОУ.

Кроме того, задержанный провозил на территорию республики взрывчатые вещества и был причастен к терактам в ДНР, в частности, к подрыву в 2016 году автомобиля.

Шпион неоднократно выезжал на подконтрольную ВСУ территорию Донецкой области для получения вознаграждений и новых задач. В ходе одного из выездов к задержанному осуществили вербовочный подход сотрудники Службы безопасности Украины. Дзыцюк согласился работать и на СБУ. В дальнейшем Дзыцюк отрабатывал задания обеих спецслужб и получал вознаграждения с обеих сторон.

После очередного выезда на контролируемую Киевом территорию для передачи сведений, наносящих урон государственной безопасности ДНР, шпиона задержали на въезде в республику чекисты республики. Против него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, в неофициальной беседе с представителями пресс-службы министерства государственной безопасности ДНР удостоверился в мотивах СБУ по сдаче донецким чекистам агента украинской разведки.

Мотивы и цели киевских особистов просматриваются ясно. В ходе недавней смены режима силовой операции Киева в Донбассе с «антитеррористической» на «операцию объединенных сил», абсолютную власть в зоне конфликта получили представители оборонного ведомства Украины. До того АТО курировали представители СБУ.

На фоне продолжающихся конфликтов между двумя спецслужбами сотрудниками СБУ и было принято решение «обозначить» агента ГУР МОУ перед спецслужбами ДНР. Цель проста — дискредитировать военное руководство Украины и показать несостоятельность военной разведки в вопросах проведения в республиках Донбасса диверсионно-подрывных мероприятий.