Языковые страсти: мэра Даугавпилса увольняют за недостаточное знание латышского языка

Языковая инспекция в Латвии всемогуща, но всегда используется лишь в качестве карающего органа. Так случилось и с мэром Даугавпилса Рихардом Эйгимсом, который, как констатировал латвийский Центр государственного языка, не владеет латышским на самом высшем уровне, то есть как родным.

А посему мэра города в историко-культурной области Латгалии, населенной преимущественно русскими (около 54%), поляками (свыше 14%), латгальцами (более 8%), белорусами (более 7%), украинцами (почти 2%) и латышами (около 20%) собираются через суд лишить депутатского мандата, а следовательно — вышибить и с поста градоначальника.

И все будет по закону, так как в Латвии решением окружного суда могут быть аннулированы полномочия председателя городской или краевой думы, если его знания государственного языка не соответствует требуемому уровню.

А все началось с заявления на Эйгима в Центр госязыка (у центра есть не только штатные инспекторы, но и добровольные помощники), что этот Рихард «лёти сликти руна латвиски» (читайте правильно, с ударением везде на первый слог!)

Центр на такое реагирует молниеносно. Приехали-проверили, огорчились знанием латышского у мэра Даугавпилса и дали ему полгода на улучшение знаний. Тот засел за книжки, брал уроки, но и через полгода не смог блеснуть перед инспекторами своим латышским, который бы соответствовал требованиям.

По словам представительницы языкового центра Сармите Павулены, которые приводит национальное агентство ЛЕТА, председатель городской думы должен говорить на госязыке совершенно свободно.

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис в интервью латвийскому радио выразил надежду, что вопрос об Эйгимсе не политизирован. Да что вы, господин премьер, нисколечко! И мнение самого мэра Даугавпилса, что он владеет латышским языком в достаточной степени, проверить теперь сможет разве что суд.

Наивный вопрос возникает: а почему Центр госязыка только карает, а не продвигает ценные кадры вверх по служебной лестнице, исходя из степени знания латышского? Например, если обнаружится, что имярек владеет госязыком прямо виртуозно, в превосходнейшей степени, так почему его не продвинуть сразу в кабинет министров?

Впрочем, как давно уже шутят в Латвии: «латыш — это профессия». Русских в правительстве Латвии как не было, так и нет.