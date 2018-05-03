Стало известно, сколько зарабатывают жители Киева и провинции

Москва, 3 мая. Жители Киева получают самые зарплаты по сравнению с остальными регионами. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

Средняя зарплата киевлян в 2018 году составила 13 тыс. 388 гривен в месяц (31 тыс. 645 рублей). Значительно меньше получают жители Киевской области — 8 тыс. 399 гривен (19 тыс. 852 рубля). В Донецкой области получают 8 тыс. 927 гривен (21 тыс. рублей), а в Днепропетровской области — 8 тыс. 387 гривен (19 тыс. 824 рубля). Самые низкие зарплаты оказались в Тернопольской области — 6 тыс.400 гривен (15 тыс. 127 рублей).

Ранее сообщалось, что Украина планирует в этом году продать 26 компаний, чтобы пополнить бюджет. В частности, Киев планирует национализировать «Азовмаш», «Турбоатом», и «Центрэнерго». Таким образом, власти намерены привлечь в казну 22 млрд гривен (840 млн долларов).