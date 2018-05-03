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Минфин придумал новый налог для самозанятых россиян
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    Минфин придумал новый налог для самозанятых россиян

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    Минфин придумал новый налог для самозанятых россиян

    Москва, 3 мая. В России может появится новый налог на профессиональный доход. Его размер составит либо 3%, либо 6% и платить его будут самозанятые граждане. С такой инициативой выступило министерство финансов РФ.

    Согласно законопроекту, разработанному в ведомстве, ввести новый налог предлагается с 2019 года. По словам заместителя министра финансов Ильи Трунина, такое предложение направлено на максимальное упрощение режима уплаты налога по специальной ставке.

    «Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход», — уточнил он.

    Опубликовать документ Минфин, по словам Трунина, планирует в течение месяца. При этом он уточнил, что ставка такого налога будет около 3% если оказание услуг идет физическим лицам, а если юридическим лицам — то 6%.

    Автор: Алексей Громов
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