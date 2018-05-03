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Порошенко пообщел разместить приехавших на финал Лиги чемпионов болельщиков у себя дома
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    Порошенко пообщел разместить приехавших на финал Лиги чемпионов болельщиков у себя дома

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    Порошенко пообщел разместить приехавших на финал Лиги чемпионов болельщиков у себя дома

    Киев, 3 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что некоторых болельщиков, которые приедут в Киев на финал Лиги чемпионов, разместит у себя дома, так как городские гостиницы переполнены.

    Об этом украинский лидер заявил во время встречи с исполнительным директором УЕФА Events SA Мартином Калленом. Их встреча транслировалась в прямом эфире на странице Петра Порошенко в социальной сети Facebook.

    «Нам поступает большое количество звонков от партнеров Украины со всего мира, не только из Европы. Сегодня невозможно найти ни одного места в гостинице. Хочу сказать, что некоторых гостей я буду селить у себя дома», — заявил президент Украины.

    Порошенко отметил, что Украина серьезно подошла к подготовке к финалу Лиги чемпионов.

    Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет на стадионе «Олимпийский» в Киеве 26 мая, а финал женской Лиги чемпионов состоится на стадионе «Динамо» 24 мая.

    Автор: Дарья Смолина
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