Два пассажирских поезда столкнулись на юге Чехии

Прага, 3 мая. Два пассажирских поезда, внутри которых находились около 50 человек, столкнулись на юге Чехии, сообщил представитель управления железными дорогами республики Марек Иллиаш.

Инцидент произошел около чешского села Мржич. Отмечается, что внутри находились около 50 человек, из которых 14 получили ранения. 10 людям помощь оказали на месте аварии.

«Ранения средней тяжести получили четыре человека, они распределены по больницам в городе Ческе-Будеевице, — констатировала Иллиаш. — Дважды за ними прилетал вертолет службы скорой помощи».

Посольство России в Чехии в настоящее время не располагает информацией о нахождении в поездах россиян.