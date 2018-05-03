Доброволец с Донбасса рассказал, как удалось сорвать фестиваль «героев АТО» в Москве

Москва, 3 мая. Фестиваль «Муза непокорных» в Сахаровском центре привлек к себе внимание общественности не художественной ценностью очередной антирусской выставки, а пропагандой ненависти к идее Русского Мира и защитникам Новороссии.

Как было заранее заявлено организаторами выставки, в Москву собирался прибыть некто Сергей Захаров, художник, живший когда-то в Донецке, но, заразившись идеями «майдана», после победы сил Новороссии, отбывший в Киев. Захаров прославился своими работами, в которых пытается высмеять Русскую Весну и ее героев.

В сообщении, распространенном Союзом Добровольцев Донбасса (СДД), фестиваль назван мероприятием «псевдотворческой псевдоинтеллигенции». По мнению активистов, открытие фестиваля выглядит особо цинично в преддверии четвертой годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов.

«В очередной раз украинские нацисты приедут в столицу «страны-агрессора» для того, чтобы рассказать нам о доблестных воинах АТО с одной стороны и «донбасском быдле», которому противостоят новоявленные «воины света», с другой. Достойную компанию сторонникам АТО составят ЛГБТ-активисты, жалующиеся на тяжелые условия жизни в «нетолерантной» России и представители оппозиционных групп», — говорится в распространенном по соцсетям призыве «прийти на это прекрасное мероприятие и провести с организаторами и участниками профилактическую беседу о недопущении антирусской и экстремисткой пропаганды на территории России».

К Сахаровскому центру прибыла группа неравнодушных людей, среди которых были активисты СДД, движений «17 вагон» и SERB, в том числе — участники боевых действий на Донбассе. Они заблокировали здание центра, скандировали лозунги «Бандеровцы!» и «Позор нацистам!».

«Ваши действия незаконны, просьба разойтись!» — объявили через громкоговоритель сотрудники полиции, и вскоре собравшиеся начали расходиться.

В результате фестиваль был сорван. Он прошел в узком формате, фактически как закрытое мероприятие «для своих». Характерно, что вход в центр контролировал человек в футболке с надписью «sex, drugs & rock-n-roll». Где-то поблизости бродил почему-то сторонившийся прессы глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Находившиеся неподалеку сотрудники полиции задержали нескольких активистов, однако в целом все прошло в рамках правового поля.

О происходившем 1 мая у «сахарницы» в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал автор книги «Исповедь российского добровольца» Юрий Горошко, сам в свое время воевавший в Новороссии, а теперь являющийся членом СДД.

По его словам, к Сахаровскому центру его привело то, что там планировался конкурс рисунков, в которых «в уничижительной, оскорбительной форме показывали воинов Новороссии, защитников Донбасса».

«Это, естественно, недопустимо, — отметил собеседник ФАН. — В частности, свои работы представил один выходец из Донецка, сейчас живущий в Киеве. Это пробандеровский художник, сам он не решился приехать… Но его работы были выставлены. Один из наших активистов, которому удалось проникнуть внутрь, их сфотографировал. Потом их, правда, убрали, заменили более спокойными и лояльными».

Как уточнил Юрий Горошко, правоохранители были в курсе того, что московская общественность не в восторге от данного фестиваля.

«Когда мы приехали, нас уже ждали. Там было три автобуса полиции в полной экипировке, — рассказывает он. — В начале все было тихо. Активисты — казаки, участники СДД и просто неравнодушные граждане — заблокировали дверь. Потом люди стали возмущаться, выкрикивать лозунги. Полиция стала их оттеснять, предупреждая, что это — нарушение закона, и что нужно освободить территорию. Вскоре все стали расходиться, тех же, кто остался, задержали».

Четверых задержанных активистов ждет суд — их обвиняют по статье о неповиновении законным требованиям органов полиции.

«Они даже не являются членами каких-то организаций — неравнодушные, активные граждане, — говорит Горошко. — Никакого сопротивления полиции они не оказывали. Это засвидетельствовали все видеокамеры. Кстати, камер там было, наверное, больше чем людей. Сотрудники полиции просто подошли и взяли их под руки».

Вместе с тем сам факт того, что подобные мероприятия проходят в России, активист назвал «опасной тенденцией», на которую власть и правоохранительные органы закрывают глаза.

«Дело тут не в рисунках, собственно, к которым можно относиться по-разному, — говорит Горошко. — Как и в случае с Аркдокфестом, который мы закрывали, потому что там показывали фильм «Полет пули». Проблема — в тенденции. На территории России, в столице, городе-герое Москве, проходят эти выставки и фестивали. Полтора года назад в том же Сахаровском центре проводилась выставка про «воинов АТО». Там были реальные фотографии реальных бойцов украинских карательных батальонов. Тогда было много шума, но, как мы видим, прошло полтора года, а ситуация не меняется, ухудшается. Власти по-прежнему на это закрывают глаза».

То, что такие мероприятия проходят — это ненормальная ситуация, уверен Горошко. Это, по его словам, мина замедленного действия, «и взорваться она может даже раньше, чем мы думаем».

«5 мая Навальный хочет вывести людей на улицу. Это все — звенья одной цепи — подготовка «майдана в России». Каждая такая ситуация — проверка боем. Проверяют, получится или нет, прокатит или нет. Каков будет итог, несложно догадаться. Мы видим, что происходит сейчас в Армении, и что до этого случилось на Украине», — предостерегает Юрий Горошко.

Война не закончилась, она продолжается, считает участник боевых действий в Новороссии. Она идет, по его словам, не только в окопах на линии фронта. Это еще и информационная война. Эти и подобные выставки и фестивали — часть информационной войны, той самой гибридной войны, которая сейчас идет везде.