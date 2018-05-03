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Киев предложил ФБР помочь в расследовании дела украинского лоббиста Манафорта
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    Киев предложил ФБР помочь в расследовании дела украинского лоббиста Манафорта

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    Киев предложил ФБР помочь в расследовании дела украинского лоббиста Манафорта

    Киев, 3 мая. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен предложить ФБР провести совместное расследование в отношении бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа — Пола Манафорта.

    Американец подозревается в отмывании десятков миллионов долларов, полученных за лоббистскую деятельность в пользу Украины.  

    «У меня будут переговоры с представителями ФБР, и я поговорю с ними о создании совместной расследовательской группы. Мы не можем закончить наше расследование без результатов ФБР, нам нужна некоторая информация», — рассказал Луценко Reuters.

    Напомним, что Манафорт и его деловой партенр Рик Гейтс подозреваются в уклонении от уплаты налогов. По мнению спецпрокурора США Роберта Миллера, оба фигуранта не были зарегистрированы в качестве иностранных агентов и не указывали, что занимаются лоббированием.

    Автор: Антон Соколов
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