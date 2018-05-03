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Минтруд РФ рассказал, сколько в стране безработных граждан
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    Минтруд РФ рассказал, сколько в стране безработных граждан

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    Минтруд РФ рассказал, сколько в стране безработных граждан

    Москва, 3 мая. Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 25 апреля составила 760,1 тысячи человек. Такие сведения приводит министерство труда и социальной защиты России.

    Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на один процент с 18 по 25 апреля этого года.

    «[Численность] составила 760 070 человек. Годом ранее этот показатель составлял 881 530 человек», — сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

    Как стало известно, численность безработных граждан уменьшилась за неделю в 75 регионах России. Отмечается, что наибольшее снижение числа безработных наблюдалось в Алтайском крае, Астраханской, Курганской, Сахалинской, Тамбовской, Самарской, Оренбургской областях, в республиках Крым и Алтай, а также Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. При этом рост численности безработных наблюдался в Севастополе, Тюменской области, Чукотском автономном округе, республиках Дагестан, Бурятия, Северная Осетия – Алания.

    Автор: Дарья Смолина
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