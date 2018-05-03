Жара, нет воды и продуктов: бойцы ВСУ пожаловались на негуманные условия перевозки

Киев, 3 мая. Бойцы ВСУ массово жалуются на перевозку в ужасных условиях. О том, что недавно военнослужащим пришлось провести трое суток на железнодорожной платформе в Бахмуте Донецкой области, мучаясь от жары, нехватки воды и продуктов, рассказал боец 10-й горно-штурмовой бригады.

Он сообщил, что, покинув зону боевых действий, военные ждали поезд более 70 часов. По словам бойца, загрузившись в состав, они провели в раскаленном поезде многие часы сначала в Харькове, а затем и в Полтаве.

«В поезде жара… Нет воды, нет продуктов. Мы как-то выходим из положения, но мы же не с курорта едем!» — пожаловался военнослужащий. Его цитируют украинские СМИ.

По словам военного, руководство проигнорировало призывы личного состава исправить ситуацию и сделать условия транспортировки более гуманными.

Напомним, ранее стало известно, что половина украинских военнослужащих готовы покинуть ряды ВСУ. Об этом заявил экс-командир 5-й роты батальона «Днепр-1» Владимир Шилов.