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Путин и Инфантино уверены, что Россия и ФИФА проведут лучший в истории ЧМ по футболу
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    Путин и Инфантино уверены, что Россия и ФИФА проведут лучший в истории ЧМ по футболу

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    Путин и Инфантино уверены, что Россия и ФИФА проведут лучший в истории ЧМ по футболу

    Сочи, 3 мая. Президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино рассчитывают, что Россия и Международная федерация футбола проведут лучший чемпионат в истории. Свою уверенность в этом они выразили на встрече в Сочи.

    Путин заверил Инфантино, что Россия сделает для этого все, зависящее от нее. «Хочу заверить, что мы понимаем свою ответственность, понимаем, что очень много нужно сделать», — подчеркнул он.

    Отдельно отметил глава государства и позитивное наследие, которое останется после мундиаля, а именно объекты инфраструктуры. Кроме того , он указал и на то, что чемпионат может дать мощные импульс развитию детского спорта.

    В ответ Инфантино заявил, что Россия проделала уникальную работу и признался, что с нетерпением ждет начала мундиаля.

    «Мы вместе работали и работаем для того, чтобы этот чемпионат мира стал лучшим в истории», — заключил он.

    Автор: Алексей Громов
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