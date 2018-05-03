Путин и Инфантино уверены, что Россия и ФИФА проведут лучший в истории ЧМ по футболу





Сочи, 3 мая. Президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино рассчитывают, что Россия и Международная федерация футбола проведут лучший чемпионат в истории. Свою уверенность в этом они выразили на встрече в Сочи.

Путин заверил Инфантино, что Россия сделает для этого все, зависящее от нее. «Хочу заверить, что мы понимаем свою ответственность, понимаем, что очень много нужно сделать», — подчеркнул он.

Отдельно отметил глава государства и позитивное наследие, которое останется после мундиаля, а именно объекты инфраструктуры. Кроме того , он указал и на то, что чемпионат может дать мощные импульс развитию детского спорта.

В ответ Инфантино заявил, что Россия проделала уникальную работу и признался, что с нетерпением ждет начала мундиаля.

«Мы вместе работали и работаем для того, чтобы этот чемпионат мира стал лучшим в истории», — заключил он.