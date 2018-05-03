Путин пожелал успехов организаторам ЧМ по футболу-2018 в России

Сочи, 3 мая. Президент России Владимир Путин пожелал успехов организаторам чемпионата мира по футболу в 2018 году, который пройдет на территории нашей страны.

Путин отметил, что перед организаторами ЧМ по футболу-2018 стоит много разнообразных задач. Он подчеркнул, что у всех, кто принимает участие в подготовке этого мероприятия, «хороший наработанный опыт, хорошие профессиональные команды, у всех хорошее настроение и желание провести это крупнейшие в мировом спорте мероприятие на самом высоком уровне».