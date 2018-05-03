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Путин пожелал успехов организаторам ЧМ по футболу-2018 в России
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    Путин пожелал успехов организаторам ЧМ по футболу-2018 в России

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    Путин пожелал успехов организаторам ЧМ по футболу-2018 в России

    Сочи, 3 мая. Президент России Владимир Путин пожелал успехов организаторам чемпионата мира по футболу в 2018 году, который пройдет на территории нашей страны.

    Путин отметил, что перед организаторами ЧМ по футболу-2018 стоит много разнообразных задач. Он подчеркнул, что у всех, кто принимает участие в подготовке этого мероприятия, «хороший наработанный опыт, хорошие профессиональные команды, у всех хорошее настроение и желание провести это крупнейшие в мировом спорте мероприятие на самом высоком уровне».

    «Спасибо вам за тот этап работы, который близится к завершению, — констатировал президент во время заседания наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018, — и желаю вам успехов».

    Путин пожелал успехов организаторам ЧМ по футболу-2018 в России

    Автор: Катерина Тимошенская
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