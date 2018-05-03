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Дополнительные поезда могут быть запущены для болельщиков ЧМ-2018 — Дворкович
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    Дополнительные поезда могут быть запущены для болельщиков ЧМ-2018 — Дворкович

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    Дополнительные поезда могут быть запущены для болельщиков ЧМ-2018 — Дворкович

    Москва, 3 мая. Дополнительные поезда могут быть запущены для болельщиков ЧМ-2018 по самым загруженным направлениям. Об этом в четверг заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

    «Мы видим, что по отдельным маршрутам уже загрузка приближается к максимальной. При необходимости введем еще дополнительные поезда с бесплатными билетами», — отметил он.

    Всего планируется запустить около 700 поездов, которые будут бесплатными для пассажиров, купивших билет на чемпионат мира. По информации «Транспортной дирекции-2018», более 250 тыс. болельщиков из 148 стран уже забронировали билеты на бесплатные поезда.

    Перевозить болельщиков будут в вагонах-купе, оборудованных кондиционерами и биотуалетами. Кроме того, РЖД планирует задействовать в перевозке двухэтажные вагоны, электрички «Ласточка» и скоростные поезда «Стриж».

    Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут в 11 городах: Москве, Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

    Автор: Антон Соколов
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