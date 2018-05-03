Провокации — оружие спецслужб США: Клинцевич прокомментировал возможность новой «химатаки» на территории курдов в Сирии

Спецслужбы США готовят новую провокацию с «химической атакой» в Сирии, об этом сообщил источник РИА Новости, связанный с сирийскими силовыми ведомствами.

«Операцией руководит бывший боевик ИГ1 (запрещено в РФ) Мишан Идриз Аль Хамаш. Целью мероприятия является проведение инсценировки химической атаки против мирных жителей с дальнейшим распространением в СМИ», — сообщил осведомитель.

Согласно полученной информации, для организации инсценировки последствий применения химического оружия будет использовано нефтяное поле «Аль-Джафра» в 27 километрах от Дейр-эз-Зора — на территории, подконтрольной курдским отрядам «Демократических сил Сирии». Эта информация стала еще одним подтверждением тесной связи террористов «Исламского государства»1, курдских боевиков SDF и их хозяев в лице Соединенных Штатов Америки.

Член комитета Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что ничего необычного в опубликованной информации нет.

«Вновь вскрылись факты, о которых мы неоднократно предупреждали. К сожалению, ни наше мнение, ни наши предупреждения ни та информация, которую российская сторона приводит, никого не интересует. Соединенные Штаты устраивали провокации и будут продолжать это делать, причем особо к ним не готовясь. Я не исключаю, что в ближайшее время произойдет очередная провокация, возможно, к ней подготовятся более тщательно. Ложь, провокации и беспринципность — это то оружие, которое сегодня является основой политики американского истеблишмента, военных и спецслужб. Поэтому ничего нового в этом нет. Сегодня всем необходимо быть начеку и понимать, что подобного рода провокации будут, и они неизбежны. А мы неизбежно будем доказывать, что это — провокация», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, предыдущая провокация произошла 4 апреля. Коллективный Запад, не дожидаясь результатов объективного расследования, обвинил легитимно избранного главу Сирии Башара Асада в использовании химоружия, хотя никаких доказательств представлено не было. Одновременно с этим в Сети появились кадры, наглядно свидетельствующие о том, что «химическая атака» — это грубо срежисированная провокация.

«Химатака» стала формальной причиной для нанесения в ночь на 14 апреля авиаудара по Сирии силами США, Великобритании и Франции. Россия категорически осудила эти действия и пообещала сбивать ракеты западных стран. В том случае, если атака на суверенную Сирию будет представлять опасность для российских военных, удар может быть нанесен в том числе и по носителю.

1 Организация запрещена на территории РФ.