Руководство «Зенита» проведет встречу с Семаком по окончании сезона

Санкт-Петербург, 3 мая. Руководство «Зенита» встретится с главным тренером «Уфы» Сергеем Семаком. По информации источника Федерального агентства новостей, стороны обсудят возможное сотрудничество после расставания сине-бело-голубых с Роберто Манчини. Отмечается также, что Семак не является приоритетной кандидатурой в шорт-листе петербургского клуба, однако в пользу его назначения говорят сразу несколько факторов — поддержка болельщиков и многих сотрудников клуба, а также лояльность со стороны русскоговорящего костяка команды. Еще один пункт, который играет немаловажную роль — готовность самого Семака работать с текущим составом, не требуя большого количества приобретений.

Семак выступал за «Зенит» с 2010 до 2013 года, после чего перешел на работу в тренерский штаб главной команды, где успел поработать с Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боашем, а также Мирчей Луческу. В 2014 году, после отстранения Спаллетти, исполнял обязанности главного тренера. В декабре 2016 года возглавил «Уфу», где ему помогает бывший переводчик Спаллетти Александр Низелик.

Под его руководством команда в текущем сезоне занимает шестое место с 39 очками за два тура до финиша. «Зенит» с 50 баллами делит 4–5 строчки с «Краснодаром».