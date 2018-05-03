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Сирия: полевой командир «Файлак ар-Рахман» ликвидирован в провинции Алеппо
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    Сирия: полевой командир «Файлак ар-Рахман» ликвидирован в провинции Алеппо

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    Сирия: полевой командир «Файлак ар-Рахман» ликвидирован в провинции Алеппо

    Дамаск, 3 мая. Командир террористической группировки «Файлак ар-Рахман» убит при взрыве на юге провинции Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, один из командиров группировки «Файлак ар-Рахман» Абу Халид аль-Заклул был убит при взрыве в районе города Африн. Аль-Заклул принимал участие в недавних переговорах между группировкой и турецкой армией о передаче контроля над Африном боевикам «Файлак ар-Рахман».

    Источник также отмечает, что на фоне недавних переговоров с турецкой армией в рядах террористов произошел раскол, что привело к столкновениям между боевиками, в результате которых были убиты и ранены несколько человек.

    Автор: Алексей Громов
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