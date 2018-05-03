Въезд в украинскую Балаклею закрыт из-за горящего склада боеприпасов

Киев, 3 мая. Украинская полиция запретила въезд на территорию города Бакалея в Харьковской области из-за пожара на складе боеприпасов, сообщила пресс-секретарь городской полиции Виктория Лютая.

Правоохранительные органы в целях обеспечения безопасности запретили въезд на территорию Бакалеи.

«Въезд в город закрыт, — констатировала Лютая, — выехать могут все желающие».

Лютая заметила, что власти города не проводят эвакуацию населения. Однако, если появится такая необходимость, все соответствующие меры будут предприняты.

На этом же складе в Бакалее уже происходил пожар в марте прошлого года. Тогда трагедия унесла жизнь одного человека, еще пять пострадали. Ущерб от возгорания оценили в миллиард долларов.