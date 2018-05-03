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Украина
Въезд в украинскую Балаклею закрыт из-за горящего склада боеприпасов
Украина
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    Въезд в украинскую Балаклею закрыт из-за горящего склада боеприпасов

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    Въезд в украинскую Балаклею закрыт из-за горящего склада боеприпасов

    Киев, 3 мая. Украинская полиция запретила въезд на территорию города Бакалея в Харьковской области из-за пожара на складе боеприпасов, сообщила пресс-секретарь городской полиции Виктория Лютая.

    Правоохранительные органы в целях обеспечения безопасности запретили въезд на территорию Бакалеи.

    «Въезд в город закрыт, — констатировала Лютая, — выехать могут все желающие».

    Лютая заметила, что власти города не проводят эвакуацию населения. Однако, если появится такая необходимость, все соответствующие меры будут предприняты.

    На этом же складе в Бакалее уже происходил пожар в марте прошлого года. Тогда трагедия унесла жизнь одного человека, еще пять пострадали. Ущерб от возгорания оценили в миллиард долларов.

    Автор: Катерина Тимошенская
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