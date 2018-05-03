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Черное море стало чище за последние 10 лет – ученые
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    Черное море стало чище за последние 10 лет – ученые

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    Черное море стало чище за последние 10 лет – ученые

    Москва, 3 мая. За последние 10 лет Черное море стало чище по сравнению с 80-ми годами прошлого века, сообщила в четверг научный сотрудник ФИЦ Южный научный центр РАН, кандидат биологических наук Ольга Ясакова.

    По ее словам, ростовские ученые в течение нескольких лет проводили исследования в Новороссийской бухте и других частях Черного моря. В ходе наблюдений выяснилось, что число «полезных» водорослей, кокколитофоридов, которые не обитают в загрязненной воде, в Черном море возросло.

    «В последние десять лет численность этого вида водорослей постоянно растет и ежегодно достигает уровня «цветения», — сообщила Ясакова РИА Новости.

    Черное море стало чище за последние 10 лет – ученые

    Она добавила, что кокколитофориды – одни из немногих водорослей на планете, которые могут поглощать из земной атмосферы углекислый газ, соединять его с кальцием и переводить в нерастворимую форму – карбонат кальция. Водоросли строят из него оболочку своих клеток – известковые пластины, которые впоследствии образуют известковые породы на дне морей и океанов.

    Ясакова добавила, что раньше доля кокколитофоридов в Черном море была мизерной, поскольку европейские страны интенсивно использовали минеральные удобрения, которые по рекам попадали в северо-западную часть Черного моря.

    «В 1980-х годах европейские страны стали меньше поставлять биогенных веществ в водоемы Европы. В итоге, море стало несколько чище, а с ним и воздух, очищаемый этими водорослями», — отметила эксперт.

    Автор: Василий Котов
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