Сирия сегодня: США готовят новую провокацию с «химатакой» в САР, в ат-Танфе тренируют боевиков

Сирия, 3 мая. Соединенные Штаты Америки готовят новую провокацию с «химатакой». На базе в ат-Танфе проводится подготовка радикальных исламистов. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Новая провокация

На территории Сирийской арабской республики американские спецслужбы готовят очередную провокацию с «химической атакой». Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Операцией руководит бывший боевик ИГ1 (запрещенная в России организация — прим. ред.) Мишан Идриз Аль Хамаш. Целью мероприятия является проведение инсценировки химической атаки против мирных жителей с дальнейшим распространением в СМИ», — отмечает источник агентства.

По его же словам, подготовка к провокации началась еще 23 апреля на территории, подконтрольной курдским сепаратистам из «Демократических сил Сирии». Местом инсценировки выбрали нефтяное поле «Аль-Джафра», что в 27 километрах восточнее Дейр эз-Зора, где дислоцируется военная база Соединенных Штатов Америки. В настоящее время туда свозятся жители западного берега реки Евфрат.

Кроме того, боевик намерен привлечь к провокации своего брата Мухаммеда Рамадана Аль Идриза и членов его семьи. Напомним, после провокации с якобы имевшей место химатакой в Думе (Восточная Гута Дамаска), США, Великобритания и Франция нанесли 14 апреля ракетный удар по территории САР.

Подготовка террористов в ат-Танфе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в районе сирийского Ат-Танфа, который в настяощее время находится под контролем войск США, ведется подготовка боевиков.

«И вот в этом районе, где американцы объявили в одностороннем порядке своей зоной территорию вокруг Ат-Танфа, и лагеря беженцев Рукбан, происходят очень странные вещи, включая подготовку боевиков, которая там ведется для того, чтобы они продолжали боевые действия вопреки договоренностям о прекращении огня», — отметил Лавров во время встречи с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади.

В указанном гарнизоне расположена одна из военных баз Вашингтона в Сирии. Там проводится подготовка отрядов так называемой вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан расположен в «зоне безопасности» рядом с американской военной базой, последнюю США незаконно развернули в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.

САА окружила террористов ИГ к югу от Дамаска

Передовые отряды САА пробились в населенный пункт Хаджар Аль-Асвад, что к югу от Дамаска, взяв тем самым боевиков ИГИЛ1 в два кольца. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA.

Как стало известно, наступающие с юга штурмовики САА встретились с отрядами, пробивающимися в поселение со стороны Дамаска. Таким образом, анклав боевиков ИГ в Хаджар Аль-Асваде и Ярмуке оказался разделен на две части. Армия отрезала пути снабжения террористов и продолжает зачистку населенного пункта.

Несмотря на поддержку сирийской авиации и артиллерии, в районе продолжаются ожесточенные бои.

1 Организация запрещена на территории РФ.