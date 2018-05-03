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Инфантино назвал уникальной вовлеченность Путина в процесс организации ЧМ-2018
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    Инфантино назвал уникальной вовлеченность Путина в процесс организации ЧМ-2018

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    Инфантино назвал уникальной вовлеченность Путина в процесс организации ЧМ-2018

    Сочи, 3 мая. Уникальной назвал степень вовлеченности президента России Владимира Путина в процесс организации чемпионата мира по футболу в РФ президент ФИФА Джанни Инфантино.

    «Я уже 20 лет занимаюсь организацией крупных соревнований, могу сказать, что уровень вашей вовлеченности в подготовку и проявленного профессионализма является уникальным. Я все видел своими глазами, слышал от вас, а сегодняшнее заседание говорит о том, как много было проделано», — заявил Инфантино.

    Глава Международной федерации футбола отметил, что, по его мнению, уровень подготовки к мундиалю составляет 99%.

    Напомним, в четверг Путин совместно с Инфантино участвовал в заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018». Находясь в Сочи, они также посетили Центр выдачи паспортов болельщика в Сочи, где получили заветные для всех любителей футбола удостоверения.  

    Автор: Федор Веснин
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