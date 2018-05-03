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Сирия: САА развернула новую наступательную операцию в районе Ярмук на юге Дамаска
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    Сирия: САА развернула новую наступательную операцию в районе Ярмук на юге Дамаска

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    Сирия: САА развернула новую наступательную операцию в районе Ярмук на юге Дамаска

    Дамаск, 3 мая. Сирийская арабская армия (САА) развернула новую наступательную операцию в районе Ярмук на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

    Правительственные войска планируют окружить боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на юге Дамаска, начиная новые наступательные операции с разных направлений. По данным источника, САА перебросила живую силу и технику на северо-запад района Ярмук, а также на юг района Абу-Фоуд. Кроме того, свежие силы САА были переброшены на восток района Аль-Тазамон.

    Также правительственным войскам удалось прорвать оборону террористов ИГ в районе Хаджар-аль-Асвад на юге сирийской столицы, где после интенсивных столкновений САА выбили боевиков с их позиций.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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