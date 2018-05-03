Сирия: САА развернула новую наступательную операцию в районе Ярмук на юге Дамаска

Дамаск, 3 мая. Сирийская арабская армия (САА) развернула новую наступательную операцию в районе Ярмук на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

Правительственные войска планируют окружить боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на юге Дамаска, начиная новые наступательные операции с разных направлений. По данным источника, САА перебросила живую силу и технику на северо-запад района Ярмук, а также на юг района Абу-Фоуд. Кроме того, свежие силы САА были переброшены на восток района Аль-Тазамон.

Также правительственным войскам удалось прорвать оборону террористов ИГ в районе Хаджар-аль-Асвад на юге сирийской столицы, где после интенсивных столкновений САА выбили боевиков с их позиций.

1 Организация запрещена на территории РФ.