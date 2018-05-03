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Украина
Тимошенко намекнула «очень известному политику», что пора возвращаться в кондитеры
Украина
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    Тимошенко намекнула «очень известному политику», что пора возвращаться в кондитеры

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    Тимошенко намекнула «очень известному политику», что пора возвращаться в кондитеры

    Киев, 3 мая. Лидер всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко записала видеоролик, в котором рассказала о секретах приготовления сырников и поздравила одного известного политика с Днем кондитера.

    Тимошенко вспомнила, что сегодня День кондитера, и решила поздравить одного из политиков с этим праздником.

    «Я хочу поздравить одного очень известного политика с этим хорошим праздником и напомнить ему, что ему уже пора возвращаться в профессию», — резюмировала Тимошенко.

    На своей странице в социальной сети Facebook она опубликовала видео, в котором украинский политик поделилась фирменным семейным рецептом приготовления сырников и поздравила всех кондитеров с праздником. 

    Таким образом, Тимошенко намекнула украинскому президенту Петру Порошенко, что ему следует вернуться в кондитерский бизнес, тем более что с фабрикой Roshen, несмотря на предвыборные обещания, он так и не расстался. Напомним, выборы президента Украины должны пройти 31 марта следующего года.

    Автор: Дарья Смолина
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