Тимошенко намекнула «очень известному политику», что пора возвращаться в кондитеры

Киев, 3 мая. Лидер всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко записала видеоролик, в котором рассказала о секретах приготовления сырников и поздравила одного известного политика с Днем кондитера.

Тимошенко вспомнила, что сегодня День кондитера, и решила поздравить одного из политиков с этим праздником.

«Я хочу поздравить одного очень известного политика с этим хорошим праздником и напомнить ему, что ему уже пора возвращаться в профессию», — резюмировала Тимошенко.

На своей странице в социальной сети Facebook она опубликовала видео, в котором украинский политик поделилась фирменным семейным рецептом приготовления сырников и поздравила всех кондитеров с праздником.

Таким образом, Тимошенко намекнула украинскому президенту Петру Порошенко, что ему следует вернуться в кондитерский бизнес, тем более что с фабрикой Roshen, несмотря на предвыборные обещания, он так и не расстался. Напомним, выборы президента Украины должны пройти 31 марта следующего года.