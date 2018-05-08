День Победы 9 мая 2018 в Петербурге: парад, «Бессмертный полк», салют, изменения в работе метро

Девятого мая наша страна отмечает самый главный праздник — День Победы. В 2018 году мы отмечаем 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этот день в Санкт-Петербурге пройдут традиционные праздничные мероприятия, включающие военный парад, многотысячную народную акцию «Бессмертный полк», концерты на главных площадях и в парках и, в завершение, — артиллерийский салют и праздничный фейерверк.

Мероприятия 9 мая 2018 года в Петербурге

В 9.00 зажгутся факелы на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова. Факелы будут гореть с небольшим перерывом весь день — до завершения праздничного салюта.

В 10.00 на Дворцовой площади пройдет Парад Победы. Репетиции парада состоялись 30 апреля, а также 2 и 4 мая, и их могли вживую увидеть все желающие. В параде 9 мая впервые примет участие советский тяжелый танк ИС-3 («Иосиф Сталин»). В колонне боевой техники по Дворцовой площади также пройдут танки Т-34–76 и Т-34–85.

С 12.00 на Дворцовой площади и на других городских площадках стартует культурная программа, посвященная Дню Победы. Прозвучат песни военных лет в исполнении ведущих оперных исполнителей и хоров. В городских парках будут играть военные оркестры.

В 14.30 состоится традиционный торжественный проезд ветеранов Великой Отечественной войны на ретро-автомобилях. Ветераны проедут от площади Восстания по Невскому проспекту до Дворцовой площади.

А в 15.00 начнется знаменитая акция «Бессмертный полк» — сотни тысяч петербуржцев всех возрастов пройдут по главной улице города с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей и т.д. Построение колонны начнется с 14 часов в районе площади Александра Невского. Шествие пройдет по Невскому проспекту до Дворцовой площади. После окончания прохождения «Бессмертного полка» по Дворцовой площади там продолжится праздничный концерт.

В 22.00 празднование Дня Победы традиционно завершится артиллерийским салютом и красочным фейерверком с пляжа Петропавловской крепости. Наблюдать за салютом можно с Дворцовой набережной, со Стрелки Васильевского острова, а также с Дворцового и Троицкого мостов.

Как будет работать петербургское метро 9 мая 2018 года

Девятого мая на время военного парада, прохождения колонны «Бессмертного полка» и салюта работа петербургского метрополитена будет изменена.

С 08.30 до 11.30 станция «Адмиралтейская» работает только на выход.

С 9.00 до 22.00 вестибюль 2 станции «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) работает только на выход.

С 11.00 до 00.00 вход в вестибюль 1 станции «Невский проспект» ограничен.

С 14.00 до 15.30 станции «Площадь Александра Невского-1» и «Площадь Александра Невского-2» работают только на выход.

С 14.30 до 15.30 станция «Маяковская» закрыта для входа и выхода пассажиров, поезда проследуют станцию, пересадка между линиями 1 и 3 закрыта. Вестибюль 1 станции «Площадь Восстания» работает только на вход. Вестибюль 2 станции «Площадь Восстания» открыт только на выход.

При необходимости возможны дополнительные закрытия для входа и выхода пассажиров станций «Невский проспект» и «Гостиный двор» с сохранением пересадки между линиями 2 и 3. «Невский проспект» и «Гостиный двор» не закроют одновременно с «Площадью Восстания» и «Маяковской».

На период проведения концерта на Дворцовой площади и салюта также вводятся ограничения в работе метрополитена.

С 15.30 до 00.00 станция «Адмиралтейская» работает только на выход.

С 21.25 до 22.00 станция «Горьковская» закрыта для входа пассажиров и работает только на выход.

После окончания салюта возможны ограничения на вход на станциях «Горьковская», «Петроградская», «Невский проспект», «Гостиный Двор», «Сенная площадь», «Площадь Восстания» и «Маяковская».

Также обращаем внимание автомобилистов, что на все время праздничных мероприятий районы их проведения будут пешеходной зоной.

Также для удобства петербуржцев и гостей города в ночь с 9 на 10 мая петербургский метрополитен будет работать без перерыва. Оплачивать проезд в «ночном» метро можно при помощи жетонов и многоразовых проездных билетов. Также всю ночь с 9 на 10 мая будут курсировать городские автобусы, дублирующие линии метро. Оплата проезда в ночных автобусах будет производиться по разовому тарифу, который составляет 40 рублей.