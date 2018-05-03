Директор сочинского стадиона «Фишт» рассказал Путину о мерах по безопасности на ЧМ-2018

Сочи, 3 мая. Руководство сочинского стадиона «Фишт» заверило президента РФ Владимира Путина в высочайшем уровне безопасности, который обеспечила администрация спортивного объекта на матчах чемпионата мира по футболу.

По словам директора «Фишта» Олега Трушкина, за порядком будут следить 2 тыс. камер и 300 казаков. По всему стадиону будут установлены 178 досмотровых рамок.

«Под наблюдением находится практически каждый квадратный метр как внутри стадиона, так и снаружи. 94 видеокамеры могут распознавать и идентифицировать личность человека. Высочайшая степень безопасности», — отметил Трушкин.

Директор подчеркнул, что руководство стадиона не просто постарается, а проведет чемпионат на высшем уровне.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут в 11 городах: Москве, Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.