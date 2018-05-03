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Украина распродает десятки компаний, чтобы пополнить казну
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    Украина распродает десятки компаний, чтобы пополнить казну

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    Украина распродает десятки компаний, чтобы пополнить казну

    Киев, 3 мая. Украинские власти планируют в 2018 году продать 26 компаний, чтобы пополнить бюджет. Такие планы в четверг озвучил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

    «Правительственный комитет утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год. Следующий шаг — утверждение правительством. В списке 26 предприятий», — пишет он в Facebook.

    В частности, Фонд планирует национализировать «Азовмаш», «Турбоатом», «Центрэнерго», «Одесский припортовый завод» и другие крупные предприятия. Таким образом, власти намерены привлечь в казну 22 млрд гривен (840 млн долларов).

    Напомним, что в апреле премьер-министра Украины Владимир Гройсман заявил, что главной проблемой украинской экономики является огромный внешний долг, который оценивается в 65 млрд долларов. Только в этом году Киеву придется потратить на обслуживание своих обязательств 130 млрд гривен (более 4,9 млрд долларов). При этом Гройсман признался, что на сегодняшний день Украина не может справляться с возникающими перед ней вызовами без привлечения дополнительных средств от МВФ и других кредиторов.

    Автор: Антон Соколов
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