Стало известно, сколько билетов куплено на матчи ЧМ-2018

Сочи, 3 мая. На матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России, куплено 89% билетов, заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

«На сегодняшний день продано 89% билетов от общего числа, уже продано 2 миллиона 374 тысячи билетов», — констатировал Сорокин.

Он уточнил, что 46% билетов принадлежат российским болельщикам, а 54% — иностранцам. По его словам, в настоящее время стартует работа билетных центров, поэтому это соотношение может выровняться в пользу российских фанатов футбола.