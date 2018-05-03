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Стало известно, сколько билетов куплено на матчи ЧМ-2018
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    Стало известно, сколько билетов куплено на матчи ЧМ-2018

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    Стало известно, сколько билетов куплено на матчи ЧМ-2018

    Сочи, 3 мая. На матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России, куплено 89% билетов, заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

    «На сегодняшний день продано 89% билетов от общего числа, уже продано 2 миллиона 374 тысячи билетов», — констатировал Сорокин.

    Он уточнил, что 46% билетов принадлежат российским болельщикам, а 54% — иностранцам. По его словам, в настоящее время стартует работа билетных центров, поэтому это соотношение может выровняться в пользу российских фанатов футбола.

    «Лидерами являются США, Бразилия, Колумбия, Мексика, Аргентина», — заметил Сорокин.

    Стало известно, сколько билетов куплено на матчи ЧМ-2018

    Автор: Катерина Тимошенская
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