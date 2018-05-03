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Украина
Здоровые, радостные и успешные: в Киеве заявили, что украинцы станут нацией долгожителей
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    Здоровые, радостные и успешные: в Киеве заявили, что украинцы станут нацией долгожителей

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    Здоровые, радостные и успешные: в Киеве заявили, что украинцы станут нацией долгожителей

    Киев, 3 мая. Глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что украинцы превратятся в нацию долгожителей, как только в стране будет реализована настоящая медицинская реформа.

    «Я верю в перемены к лучшему. И прилагаю к этому максимум усилий. И верю, что мы, украинцы, станем нацией долгожителей — здоровых, радостных и успешных», — заявила Богомолец. Ее цитирует издание «Факты».

    По мнению главы комитета по вопросам здравоохранения, та реформа, которая проводится в стране, является «вредной и опасной имитацией».  

    «Чтобы по-настоящему реформировать медицину во благо людей, нужно значительно увеличить ее финансирование из госбюджета и ввести обязательное государственное медицинское страхование», — подчеркнула Богомолец.

    Напомним, скандальная реформа здравоохранения, инициированная исполняющей обязанности главы Минздрава Украины Ульяной Супрун, стартовала в начале апреля.

    Теперь, чтобы получить медицинскую помощь, пациенты должны заключать договор о сотрудничестве с семейным врачом, который будет выдавать им направления к узкопрофильным специалистам. Попасть к специалисту самостоятельно на Украине стало невозможно.

    Автор: Федор Веснин
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