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Путин попросил доложить ему о готовности объектов к ЧМ-2018
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    Путин попросил доложить ему о готовности объектов к ЧМ-2018

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    Путин попросил доложить ему о готовности объектов к ЧМ-2018

    Сочи, 3 мая. Российский президент Владимир Путин попросил участников заседания наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018» доложить ему о готовности всех объектов и работе по программе наследия чемпионата.

    Ранее сообщалось, что президент России проведет заседание наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018» в Сочи в четверг, 3 мая.

    «Я прошу сегодня доложить, как по вопросам готовности всех объектов, так и о ходе работы по программе наследия чемпионата, включая создание детских футбольных центров. Мы об этом говорили с самого начала, еще на периоде выставления заявки», — цитирует РИА Новости Путина.

    Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля этого года. Матчи пройдут на 12 стадионах в разных городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Сочи, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде и Казани.

    Автор: Дарья Смолина
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