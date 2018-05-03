Путин попросил доложить ему о готовности объектов к ЧМ-2018

Сочи, 3 мая. Российский президент Владимир Путин попросил участников заседания наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018» доложить ему о готовности всех объектов и работе по программе наследия чемпионата.

Ранее сообщалось, что президент России проведет заседание наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018» в Сочи в четверг, 3 мая.

«Я прошу сегодня доложить, как по вопросам готовности всех объектов, так и о ходе работы по программе наследия чемпионата, включая создание детских футбольных центров. Мы об этом говорили с самого начала, еще на периоде выставления заявки», — цитирует РИА Новости Путина.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля этого года. Матчи пройдут на 12 стадионах в разных городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Сочи, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде и Казани.