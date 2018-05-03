Бывший мэр Ижевска выпал из формата нового главы Удмуртии — эксперт

Москва, 3 мая. Стиль и методы работы экс-мэра Ижевска совершенно не вписывались в формат, привнесенный новым главой Удмуртской республики Александром Бречаловым, заявил ФАН ижевский эксперт.

Политолог Александр Балицкий в разговоре с Федеральным агентством новостей рассказал, что отставка мэра столицы Удмуртии Юрия Тюрина была прогнозируема и закономерна.

По мнению эксперта, Юрий Тюрин с его устаревшими методами работы изначально не попал в формат, привнесенный новым главой Удмуртской республики Александром Бречаловым, поскольку бывший мэр Ижевска относился к той категории управленцев, которые «способны только делить, растаскивать и успешно рапортовать».

Эксперт также напомнил, что во время нахождения Тюрина на посту главы города в столице Удмуртии обострился «целый ряд проблем, связанных с прохождением отопительного сезона, сносом ветхого жилья, состоянием дорог».

По поводу состояния дорог буквально две недели назад резко высказался Александр Бречалов, раскритиковав работу мэрии и дорожных служб и пригрозив уголовными делами. Руководитель администрации главы Удмуртии правительства республики Сергей Смирнов в разговоре с ФАН заявил, что публично озвученное заявление Бречалова должно было стать сигналом для правоохранительных органов.

В то же время представители республиканского МВД и Следственного комитета сообщили ФАН, что никаких обращений от органов власти к ним не поступало и расследованиями по дорожной тематике в Ижевске они сейчас не занимаются.

Возможными кандидатами на ставшее вакантным место мэра Александр Балицкий считает главу городской думы Ижевска Олега Гарина (но лишь в качестве «переходной фигуры»), который по словам эксперта «заигрывает с командой Бречалова», и заместителя главы республики Александра Свинина, относящегося к «управленцам-варягам», приглашенным Бречаловым.

Источники Федерального агентства новостей в мэрии Ижевска назвали еще одного кандидата. Это руководитель администрации главы Удмуртии правительства республики Сергей Смирнов.

Впрочем, сам собеседник ФАН сообщил, что впервые об этом слышит, «что такое предложение ему вряд ли поступит».

«И вообще, — добавил Смирнов, — на том участке работы, который я сейчас занимаю, мне еще много чего предстоит сделать».

Кто бы ни занял должность мэра, по мнению Балицкого, это в любом случае будет креатура нового главы республики, «хотя формально, конечно, государственная власть не должна вмешиваться в дела местного самоуправления».

В мэрии ФАН затруднились назвать точную дату внеочередной сессии городскому думы, на которой будут утверждать нового главу города на конкурсной основе.

Напомним, мэр Ижевска Юрий Тюрин подал 3 мая в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.