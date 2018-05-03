Чешская компания продала Украине отремонтированное вооружение советских времен

Киев, 3 мая. Чешская частная компания по производству промышленного оборудования и вооружений Czechoslovak Group продала Украине отремонтированное вооружение, произведенное в Польше и Чехословакии по советской лицензии.

По словам представителя чешской фирмы Андрея Чиртека, Czechoslovak Group поставит Украине десятки чехословацких боевых машин пехоты BVP-1 и самоходных гаубиц 2S1 «Гвоздика», которые производились в социалистической Польше.

Чиртек отметил, что техника прошла генеральный ремонт. Он заверил, что ее состояние практически соответствует уровню заново изготовленной.

«Ни в коем случае речь не идет об «экспорте металлолома», — сказал он.

Поставки вооружения на Украину будет производить входящая в Czechoslovak Group фирма Excalibur Army в сотрудничестве с польской фирмой Wtorplast. Экспорт будет осуществляться через территорию Польши. Точное количество техники, которая будет поставлена на Украину, Чиртек сообщать отказался.

Напомним, в конце апреля на Украину были доставлены американские противоракетные комплексы Javelin. Об этом сообщал Госдепартамент США. После прибытия комплексов украинские СМИ разразились хвалебными публикациями в адрес Javelin, однако россияне объяснили, почему особых причин для радости по поводу поставки нет.