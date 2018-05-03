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Украина
Чешская компания продала Украине отремонтированное вооружение советских времен
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    Чешская компания продала Украине отремонтированное вооружение советских времен

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    Чешская компания продала Украине отремонтированное вооружение советских времен

    Киев, 3 мая. Чешская частная компания по производству промышленного оборудования и вооружений Czechoslovak Group продала Украине отремонтированное вооружение, произведенное в Польше и Чехословакии по советской лицензии.

    По словам представителя чешской фирмы Андрея Чиртека, Czechoslovak Group поставит Украине десятки чехословацких боевых машин пехоты BVP-1 и самоходных гаубиц 2S1 «Гвоздика», которые производились в социалистической Польше.

    Чиртек отметил, что техника прошла генеральный ремонт. Он заверил, что ее состояние практически соответствует уровню заново изготовленной.

    «Ни в коем случае речь не идет об «экспорте металлолома», — сказал он.

    Поставки вооружения на Украину будет производить входящая в Czechoslovak Group фирма Excalibur Army в сотрудничестве с польской фирмой Wtorplast. Экспорт будет осуществляться через территорию Польши. Точное количество техники, которая будет поставлена на Украину, Чиртек сообщать отказался.

    Напомним, в конце апреля на Украину были доставлены американские противоракетные комплексы Javelin. Об этом сообщал Госдепартамент США. После прибытия комплексов украинские СМИ разразились хвалебными публикациями в адрес Javelin, однако россияне объяснили, почему особых причин для радости по поводу поставки нет.

    Автор: Василий Котов
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