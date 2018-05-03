Роскомнадзор сообщил о блокировке 50 VPN-сервисов и анонимайзеров

Москва, 3 мая. Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров за предоставление доступа к Telegram. Об этом заявил сегодня заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

«В настоящее время их 50», — сообщил он, не уточнив при этом, какие именно сервисы были заблокированы.

Напомним, блокировать мессенджер Telegram в России Роскомнадзор начал 16 апреля из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Блокировать хостинг Amazon и Google Роскомнадзор стал после того, как Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса этих компаний.