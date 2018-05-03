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Число экстремистских преступлений в России сократилось впервые за пять лет – Генпрокуратура
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    Число экстремистских преступлений в России сократилось впервые за пять лет – Генпрокуратура

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    Число экстремистских преступлений в России сократилось впервые за пять лет – Генпрокуратура

    Москва, 3 мая. Число экстремистских преступлений в России сократилось впервые за пять лет, сообщила в четверг Генпрокуратура.

    Согласно данным правовой статистики ведомства, с января по март 2018 года число зарегистрированных экстремистских преступлений снизилось на 17,6% и составило 347, в то время как за первый квартал 2017 года было совершено 421 экстремистское преступление.

    В Генпрокуратуре отметили, что в течение последних пяти лет количество совершаемых в России экстремистских преступлений росло: с 896 в 2013 году до 1521 в 2017 году.

    Положительная динамика в текущем году наблюдается также в сфере террористических преступлений. Их за первый квартал 2018 года стало меньше на 4,3%.

    Автор: Василий Котов
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