Число экстремистских преступлений в России сократилось впервые за пять лет – Генпрокуратура

Москва, 3 мая. Число экстремистских преступлений в России сократилось впервые за пять лет, сообщила в четверг Генпрокуратура.

Согласно данным правовой статистики ведомства, с января по март 2018 года число зарегистрированных экстремистских преступлений снизилось на 17,6% и составило 347, в то время как за первый квартал 2017 года было совершено 421 экстремистское преступление.

В Генпрокуратуре отметили, что в течение последних пяти лет количество совершаемых в России экстремистских преступлений росло: с 896 в 2013 году до 1521 в 2017 году.

Положительная динамика в текущем году наблюдается также в сфере террористических преступлений. Их за первый квартал 2018 года стало меньше на 4,3%.